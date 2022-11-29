Игроки Сенегала посвятили победу над Эквадором Диопу

Игроки сборной Сенегала посвятили победу над командой Эквадора (2:1) Папа Буба Диопу. Футболисты продемонстрировали баннер с его фотографией. На нём была надпись – «Настоящий лев никогда не умирает».

Напомним, Папа Диоп скончался в Париже два года назад в возрасте 42 лет. Он долго боролся с болезнью. Отметим, что именно Диоп в 2002 году забил гол в ворота сборной Франции. Этот мяч выбил из турнира французов, а сборная Сенегала тогда дошла до четвертьфинала мундиаля.

Сегодня вечером сборная Сенегала оформила выход в плей-офф чемпионата мира в Катаре. «Львы Теранги» финишировали на втором месте в группе А и встретятся с победителем соседней группы В.