Селюк считает, что участники чемпионата мира в Катаре согласятся выступать за российские клубы

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что клубы РПЛ будут иметь возможность пригласить к себе игроков, которые сейчас выступают на чемпионате мира, в зимнее трансферное окно.

По мнению агента, несмотря на невозможность участвовать в еврокубковых турнирах, российские клубы смогут привлечь латиноамериканских футболистов деньгами.

«В «Зените» платят хорошие деньги, они толпой готовы пойти куда хочешь. Другой вопрос, что они как придут за деньги, так могут за деньги уйти», — цитирует Селюка Metaratings.

Также агент упомянул про сербов, которые всегда охотно едут в Россию.

Напомним, что мундиаль продлится до 18 декабря нынешнего года. Сейчас идёт групповой этап турнира, на котором каждой команде осталось провести по одному матчу.