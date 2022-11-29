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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Фаны Сенегала трогательно почтили память скончавшегося в этот день два года назад Буба Диопа

29 Ноября 2022 • 18:53 Комментировать
Эквадор
1:2
Сенегал
окончен

Сборная Сенегала сражается с Эквадором в последнем туре группового раунда финальной части чемпионата мира. Перед началом матча фаны сенегальской команды трогательно почтили память бывшего игрока команды Папа Буба Диопа, который скончался от болезни ровно два года тому назад, 29 ноября 2020 года.

Буба Диоп - легенда сенегальского футбола по той простой причине, что он забил первый гол своей команды на чемпионатах мира, и кому - сборной Франции в 2002 году, когда Сенегал сенсационно обыграл действовавших чемпионов мира в своем первом же матче, устроив сенсацию сродни обыгравшему Аргентину Камеруну в 1990 году.

Следить за событиями игры между сборными Сенегала и Эквадора в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сенегала Сборная Эквадора Папа Буба Диоп ЧМ-2002
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