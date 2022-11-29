​Кирьяков оценил шансы Эквадора и Сенегала на победу

Экс-игрок российской сборной Сергей Кирьяков поделился своими мыслями о предстоящем матче сборных Эквадора и Сенегала в третьем туре групповой стадии чемпионата мира.

«50 на 50. Не удивлюсь, если всё закончится ничьей. У каждой сборной свои козыри. Здесь ещё многое будет зависеть от фарта», - высказался Кирьяков для «Плеймейкера».

Матч сборных Эквадора и Сенегала начнётся в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 18:00. Следить за ходом поединка во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на LiveResult.

Отметим, что с вероятностью в 99% сборные Эквадора и Сенегала разыграют вторую путёвку в плей-офф (Нидерланды вряд ли опустятся на третье место). Эквадорцев устроит ничья, а сенегальцам нужна победа.