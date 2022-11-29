Сиссе стал вторым африканцем в истории, который вывел команду в плей-офф ЧМ

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе стал лишь вторым африканским тренером в истории, который выводил свою команду в плей-офф чемпионата мира. Напомним, сегодня вечером «львы Теранги» обыграли команду Эквадора и вышли в 1/8 финала мундиаля в Катаре.

Сиссе составил в почётном списке компанию Стивену Кеши. Он дошёл в 2014 году в Бразилии до 1/8 финала чемпионата мира со сборной Нигерии и уступил сборной Франции (0:2).

Сборная Сенегала заняла второе место в квартете А и встретится с тем коллективом, который выиграет группу В. В активе африканцев - две победы и шесть очков. Первое место в группе А - за командой Нидерландов. У «оранжевых» семь очков.