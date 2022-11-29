Победный гол Кулибали стал для него дебютным за сборную Сенегала

Защитник и капитан сборной Сенегала Калиду Кулибали в сегодняшнем матче против Эквадора забил свой первый гол за национальную сборную. Напомним, вечером «львы Теранги» обыграли на чемпионате мира в Катаре команду Эквадора – 2:1. Решающий гол матча забил Кулибали.

Отметим, что до этого защитник «Челси» провёл за свою сборную 66 безголевых матчей. Но забил в тот момент, когда это было действительно нужно команде – африканцев устраивала только победа.

А ещё Кулибали стал самым возрастным сенегальцем, которые забивали на мундиалях. Он забил гол в 31 год и 162 дня.

Первое место квартета А заняла сборная Нидерландов. «Оранжевые» сыграют со вторым местом группы В в плей-офф. Команде Сенегала достанется коллектив, который займёт в группе В первое место.