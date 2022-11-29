Сборная Эквадора потеснила сенегальцев со второго места, но всего лишь на минуту

В третьем туре чемпионата мира сборные Эквадора и Сенегала сражаются за вторую путёвку в плей-офф соревнований. Африканцы выиграли первый тайм, забив «гол в раздевалку» с пенальти. Результативный удар на счету Исмаила Сарра.

На 68-й минуте соперник отыгрался. После подачи со штрафного к линии вратарской Феликс Торрес выиграл воздух, и у левой штанги неприкрытый Мойсес Кайседо переправил мяч в сетку. В ответной атаке сборная Сенегала забила в ответ. Также со штрафного последовал навес, рикошет от обороняющегося, и у угла вратарской Калиду Кулибали был расторопнее - 2:1.

Сборная Сенегала на минуту упустила второе место и тут же его вернула.