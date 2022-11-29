Селюк уверен, что чемпионат мира выиграет сборная из Европы

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о том, какая команда выиграет чемпионат мира в Катаре.

Селюк выразил уверенность в том, что победителем мундиаля станет сборная из Европы. Особенно агент выделил действующего чемпиона мира Францию.

«У Франции сборная сумасшедшая, если бы не травмированные игроки, то они бы являлись одним из главных фаворитов на турнире. Но сейчас я назову трёх фаворитов: Франция, Англия и Испания», — приводит слова Селюка Metaratings.

Также агент отметил команду Германии, которая всё ещё имеет хорошие шансы на выход из группы, несмотря на поражение от Японии (1:2) в матче 1-го тура группового этапа турнира.