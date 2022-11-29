Ловчев объяснил, почему Сенегал обыграл Эквадор

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал победу сборной Сенегала над Эквадором. Матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира – 2022 завершился со счетом 2:1.

«Было ясно, что Сенегалу надо было выигрывать, и он хотел это сделать. А Эквадору важно было сыграть вничью. И это две разные, большие задачи», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Победителем квартета А стали Нидерланды, набрав 7 очков. Сенегал занял второе место, имея в своем активе 6 баллов. Эквадор (4) и Катар (0) покинули чемпионат мира.

Сегодня, 29 ноября, пройдут последние матчи в группе B, в которых сойдутся Иран – США и Уэльс – Англия. Обе встречи начнутся в 22:00 по мск.