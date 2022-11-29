Непомнящий высказался о выходе Сенегала в плей-офф ЧМ-2022

Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий высказался о выходе Сенегала в плей-офф чемпионата мира - 2022.

«До начала чемпионата кто-то у меня спросил, какая из африканских стран будет лучшей, и я уже тогда назвал сборную Сенегала. Для Сенегала и Камеруна такой успех — само собой разумеющееся. Сенегал — сильнейшая команда Африки. У сборной хорошие игроки и даже без своего лидера они смогли пробиться в плей-офф. Всё закономерно», — заявил экс-наставник сборной Камеруна в интервью Sport24.

Валерий Кузьмич отказался предсказывать будущее подопечных Алиу Сиссе, отметив их высокий класс. Знаменитый тренер также выделил сборную Марокко в качестве потенциального участника 1/8 финала.

Напомним, что Сенегал обыграл Эквадор в очном поединке за место в плей-офф мундиаля со счётом 2:1. Соперником чемпионов Африки станет победитель группы В.