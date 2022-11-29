​Журавель оценит: Президент ФИФА посетил два матча ЧМ-22, проходивших параллельно

Известный комментатор Тимур Журавель планирует посетить все 64 матча чемпионата мира в Катаре. Ближайшие четыре дня для журналиста будут максимально сложными, ведь в 18:00 и 22:00 по две игры проходят параллельно.

Но не только Тимур Журавель во вторник решил посетить два матча в группе А. Так, президент ФИФА Джанни Инфантино побывал на играх Нидерланды – Катар (2:0) и Эквадор – Сенегал (1:2), проходивших параллельно. За игрой нидерландцев с катарцами Инфантино смотрел в первом тайме, а за игрой эквадорцев и сенегальцев – во втором. В обоих случаях Инфантино попадал в кадры телетрансляции.