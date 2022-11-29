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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сенегал обыгрывает Эквадор и выходит в плей-офф чемпионата мира 2022

29 Ноября 2022 • 19:59 Комментировать (5)
Эквадор
1:2
Сенегал
окончен
Эквадор и Сенегал в очном противостоянии должны были решить между собой, кому же достанется путёвка в плей-офф, а кто станет наблюдать за чемпионатом мира со стороны. Конечно, оставался вариант с победой Катара над Нидерландами в параллельном поединке, но такой вариант был слишком маловероятен.
Протокол игры  
Эквадор1:2Сенегал
  44'Сарр Исмаила (0:1)
(1:1) Кайседо Мойсес68'  
  70'Кулибали Калиду (1:2)
Галиндес ЭрнанПресиадо Анхело 85' (Поросо Джексон ( 85') Торрес ФеликсИнкапье ПьероЭступиньян ПервисФранко Алан 46' (Сармиенто Джереми ( 46') Груэсо Карлос 46' (Сифуэнтес Хосе ( 46') Кайседо МойсесПлата ГонсалоЭстрада Микаэль 64' (Реаско Джоркаефф ( 64') Валенсия Эннер
Запасные: Пресьядо АйртонРодригес Кевин IIАрболеда РобертМена АнхельАрреага ХавьерДомингес АлександерПаласиос ДиегоРамирес МойсесПачо ВильямИбарра Ромарио
Менди ЭдуарСабали ЮссуфКулибали КалидуДиалло АбдуЯкобс ИсмаилСисс Пате 74' (Менди Нампали ( 74') Гуйе ПапеНдиайе Ильман 74' (Бамба Дьенг ( 74') Гуэйе Идрисса  66'Сарр ИсмаилаДиа Булайе 90' (Сиссе Пап Абу ( 90')
Запасные: Лум МамадуБалло-Туре ФодеСарр Пап МатарНаме МустафаГомис АльфредДьедиу ФамараДьенг СениДиатта КрепинДжексон НиколасН'Диайе Мусса
29 ноября. Стадион "Халифа Интернейшнл".

Сборная Эквадора подходила к отчётному поединку в более благоприятных условиях. Три забитых гола Эннера Валенсия в двух прошедших турах позволили набрать южноамериканцам четыре очка. Представить сборную Эквадора без своего лидера сегодня практически невозможно. Вместе с ним в атаке трио составили  Эстрада и Плата. Сенегал, уступив Нидерландам в первом туре, проявил все свои лучшие возможности и не оставил шансов во второй игровой день Катару. При этом двое из трёх авторов забитых мячей прошлого тура Бамба Дьенг и Фамара Дьедиу остались в запасе.

Не успев отыграть и десяти минут, команды имели счёт 2:0, но не на табло, а по голевым моментам. Лидировали по этому показателю сенегальцы. Сначала  Ндиайе нашёл передачей  Гуэйе, который направил игровой снаряд мимо цели. Следом подключившийся к атаке  Сабали сделал всё для того, чтобы Диа забил свой второй мяч на этом чемпионате мира, но форварда «Салернитаны» также подвела точность. Эквадор ответил штрафным ударом в исполнении Валенсии. С 30-ти метров Эннер наносил удар низом, но мяч угодил в кого-то из защитников Сенегала. Однако Сенегал продолжал увеличивать давление на ворота Галиндеса. В середине первого тайма Сарр целился точно в угол, но игровой снаряд изменил направление полёта, задев ногу Инкапье. Уже следующий эпизод, пусть и произошедший спустя четверть часа, с участием Сарра стал голевым. Инкапье нарушил правила, уронив Исмаила на газон в своей штрафной площади. Сам же пострадавший реализовал пенальти.

На второй тайм Эквадор выходил сверхмотивированным. Перед командой Альфаро Густаво встала вполне определённая задача – забить хотя бы один мяч за 45 минут. Ну и ещё минут десять добавленных в запасе. Однако по первой половине игры на такой исход событий надежд было немного. Эннер Валенсия и его партнёры активно захватили владение мячом, но создать что-то опасное никак не получалось. Постепенно сенегальцы перестали успевать за своими соперниками. В результате, за двадцать минут до завершения основного времени матча Идрисса Гуэйе заработал первую жёлтую карточку в матче. Это стал первый «звоночек» для африканцев. Второго не было. Сразу раздался «колокол». Мойзес Кайседо остался один на «пятачке», подкараулив скидку головой Торреса, отправил игровой снаряд в пустой угол ворот.

Но Сенегал проявил невероятный характер, отыгравшись через полторы минуты! После подачи со стандарта мяч заметался по штрафной Эквадора, отскочил к Кулибали, который стал автором гола! Играть оставалось ещё не так уж и мало, поэтому зрители на стадионе доставали запасные пачки успокоительного. Сенегал мог и упрочить своё преимущество, но Галиндес, отразивший удар Гуйе перед собой, сумел накрыть мяч в одном из эпизодов. Всего лишь шести добавленных минут не хватило для того, чтобы Эквадор спас заветную для себя ничью. В результате, из группы А в плей-офф выходят Нидерланды и Сенегал.

Константин Лицин

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Комментарии (5)
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ARTUR
29 Ноября 2022 в 20:11
Матч бомбический, интрига,страсть,драма , все что украшает футбол.Жаль латиносов, но и Сенегал симпотная команда . Только было грустно смотреть как они плачут .
NOBODY
29 Ноября 2022 в 20:17
лучше б Голландия осталась за бортом ))) а эти две прошли дальше...
ARTUR
29 Ноября 2022 в 20:19
Ну нее )) Нидерланды это страна очень многое давшая футболу , и ван Гала я очень уважаю))
NOBODY
29 Ноября 2022 в 20:30
ну и что, сейчас это так себе сборная...если уж у Кройфа не получилось.....
ARTUR
29 Ноября 2022 в 20:41
Этим мне и нравиться Ван Гал , игроки фиг поймешь кто , игра очень строгая и рациональная . Изредка разрешают себе карнавал , в основном заточены на результат , вот сто пудово что половина юзеров на сайте вообще не знали Гакпо , он сейчас подорожает очень сильно . И все будут орать что это открытие )) я еще в прошлом году думал ,почему его не покупают , 23 года для голладцев почти пенсия ..
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