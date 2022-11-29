Сенегал обыгрывает Эквадор и выходит в плей-офф чемпионата мира 2022

Эквадор и Сенегал в очном противостоянии должны были решить между собой, кому же достанется путёвка в плей-офф, а кто станет наблюдать за чемпионатом мира со стороны. Конечно, оставался вариант с победой Катара над Нидерландами в параллельном поединке, но такой вариант был слишком маловероятен.

Сборная Эквадора подходила к отчётному поединку в более благоприятных условиях. Три забитых гола Эннера Валенсия в двух прошедших турах позволили набрать южноамериканцам четыре очка. Представить сборную Эквадора без своего лидера сегодня практически невозможно. Вместе с ним в атаке трио составили Эстрада и Плата. Сенегал, уступив Нидерландам в первом туре, проявил все свои лучшие возможности и не оставил шансов во второй игровой день Катару. При этом двое из трёх авторов забитых мячей прошлого тура Бамба Дьенг и Фамара Дьедиу остались в запасе.

Не успев отыграть и десяти минут, команды имели счёт 2:0, но не на табло, а по голевым моментам. Лидировали по этому показателю сенегальцы. Сначала Ндиайе нашёл передачей Гуэйе, который направил игровой снаряд мимо цели. Следом подключившийся к атаке Сабали сделал всё для того, чтобы Диа забил свой второй мяч на этом чемпионате мира, но форварда «Салернитаны» также подвела точность. Эквадор ответил штрафным ударом в исполнении Валенсии. С 30-ти метров Эннер наносил удар низом, но мяч угодил в кого-то из защитников Сенегала. Однако Сенегал продолжал увеличивать давление на ворота Галиндеса. В середине первого тайма Сарр целился точно в угол, но игровой снаряд изменил направление полёта, задев ногу Инкапье. Уже следующий эпизод, пусть и произошедший спустя четверть часа, с участием Сарра стал голевым. Инкапье нарушил правила, уронив Исмаила на газон в своей штрафной площади. Сам же пострадавший реализовал пенальти.

На второй тайм Эквадор выходил сверхмотивированным. Перед командой Альфаро Густаво встала вполне определённая задача – забить хотя бы один мяч за 45 минут. Ну и ещё минут десять добавленных в запасе. Однако по первой половине игры на такой исход событий надежд было немного. Эннер Валенсия и его партнёры активно захватили владение мячом, но создать что-то опасное никак не получалось. Постепенно сенегальцы перестали успевать за своими соперниками. В результате, за двадцать минут до завершения основного времени матча Идрисса Гуэйе заработал первую жёлтую карточку в матче. Это стал первый «звоночек» для африканцев. Второго не было. Сразу раздался «колокол». Мойзес Кайседо остался один на «пятачке», подкараулив скидку головой Торреса, отправил игровой снаряд в пустой угол ворот.

Но Сенегал проявил невероятный характер, отыгравшись через полторы минуты! После подачи со стандарта мяч заметался по штрафной Эквадора, отскочил к Кулибали, который стал автором гола! Играть оставалось ещё не так уж и мало, поэтому зрители на стадионе доставали запасные пачки успокоительного. Сенегал мог и упрочить своё преимущество, но Галиндес, отразивший удар Гуйе перед собой, сумел накрыть мяч в одном из эпизодов. Всего лишь шести добавленных минут не хватило для того, чтобы Эквадор спас заветную для себя ничью. В результате, из группы А в плей-офф выходят Нидерланды и Сенегал.

Константин Лицин