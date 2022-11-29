Кулибали - самый возрастной автор гола за Сенегал на чемпионатах мира

Сборная Сенегала добилась победы над Эквадором в третьем туре группового раунда финальной части чемпионата мира, обеспечив себе участие в плей-офф. Победный гол своей команды забил защитник «Челси» Калиду Кулибали, для которого этого гол оказался первым в карьере за сборную.

В то же время Кулибали в возрасте 31 года 162 дней стал самым возрастным автором гола на чемпионате мира за сборную Сенегала, и, в принципе, единственным игроком в возрасте «за 30», забивавшим за эту африканскую страну в ходе Кубка мира. Кулибали, напомним, провел свой 67-й матч за национальную команду Сенегала.