Сенегал – третья африканская команда, выходившая из группы на двух и более ЧМ

Сборная Сенегала стала третьей африканской командой, которой удалось выйти из группы на двух и более чемпионатах мира. Ранее сенегальцы выходили из группы на мундиале 2002 года и дошли до четвертьфинала.

До этого такое удавалось лишь двум африканским командам: сборным Нигерии (вышла из группы в 1994, 1998 и 2014 годах) и Ганы (в 2006 и 2010 годах).

Напомним, сегодня вечером «львы Теранги» обыграли сборную Эквадора (2:1) и вышли в 1/8 финала катарского чемпионата мира. Решающий гол забил капитан команды Калиду Кулибали. Африканцы заняли второе место и встретятся с той командой, которая выиграет группу В.