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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кулибали стал лучшим игроком матча Сенегала с Эквадором

29 Ноября 2022 • 22:12 Комментировать
Эквадор
1:2
Сенегал
окончен

Защитник и капитан сборной Сенегала Калиду Кулибали стал лучшим игроком встречи с командой Эквадора (2:1).

Именно Кулибали забил решающий гол сенегальцев, который принёс «львам Теранги» путёвку в плей-офф. Африканцам нужна была только победа.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что сегодняшний гол стал всего лишь первым для защитника «Челси» за 67 матчей в составе национальной сборной.

На стадии 1/8 финала сборная Сенегала сыграет с победителем квартета В. Прямо сейчас в нём проходят решающие матчи: сборная Ирана встречается с командой США, а сборная Англии сражается с соседями из Уэльса. Следите за ходом матчей в режиме онлайн на портале Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сенегала Калиду Кулибали
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