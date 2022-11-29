Тренер сборной Эквадора прокомментировал вылет с ЧМ-2022

Наставник сборной Эквадора Густаво Альфаро высказался о вылете команды после группового этапа катарского чемпионата мира.

«Мы очень расстроены, поскольку у нас были иные ожидания. Однако боль от поражения не должна разрушить эту команду. Такой опыт должен помочь в будущем. К сожалению, мы допустили ошибки в ключевой игре», — цитирует специалиста ESPN.

Тренер рассказал, что после первого тайма он указал своим подопечным на важность владения для поддержания игрового темпа, выделив важность атакующей игры для сохранения прописки в Катаре.

Напомним, что поражение Эквадора в очном поединке против Сенегала со счётом 1:2 привело к вылету с ЧМ-2022, несмотря на победу над хозяевами турнира и ничью с Нидерландами.