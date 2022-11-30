Тренер сборной Сенегала: «Посвящаю выход в плей-офф чемпионата мира Садио Мане»

Наставник сборной Сенегала Алиу Сиссе заявил, что посвящает победу над Эквадором нападающему Садио Мане, не поехавшему на чемпионат мира – 2022 из-за травмы.

«Хочу посвятить этот успех человеку, который много чего сделал для нашей страны. Очень жаль, что его нет с нами в Катаре. Его зовут Садио Мане», - передает слова специалиста BeIn Sports.

В заключительном туре группового этапа чемпионата мира – 2022 Сенегал отпраздновал победу над Эквадором со счетом 2:1. Благодаря этому успеху африканская сборная заняла второе место в квартете и впервые за 20 лет квалифицировалась в плей-офф мундиаля.