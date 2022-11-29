Сенегал повторил достижение, которое ранее удавалось только Нигерии

Сборная Сенегала добилась победы над Эквадором в третьем туре группового раунда финальной части чемпионата мира, обеспечив себе участие в плей-офф. Помимо этого, сенегальцы повторили достижение сборной Нигерии, которая была единственной среди африканских команд, которая в качестве действующего обладателя Кубка Африки сумела пройти в плей-офф чемпионата мира. «Зеленые орлы» сделали это дважды, сперва в 1994 году, а затем и в 2014 году. Теперь это удалось сенегальцам.

Также Сенегал впервые одержал две победы кряду в чемпионате мира - во втором туре против Катара и сейчас с Эквадором.