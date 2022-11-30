Пономарёв: «Сенегал заслуженно победил Эквадор»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался после победы сборной Сенегала над Эквадором (2:1) в матче 3-го тура чемпионата мира – 2022.

«Эквадору в этой встрече было достаточно сыграть вничью. Но, видимо, ребята перенервничали и проиграли этот матч. Однако, опять же, Сенегал выглядел очень достойно и заслуженно победил», — приводит слова Пономарёва Rusfootball.

Сенегал занял второе место в своей группе на чемпионате мира и вышел в следующий раунд турнира вместе с Нидерландами, которые оказались на первой строчке.

В матче 1/8 финала сборная Сенегала встретится с Англией, игра пройдет 4 декабря в 22:00 по мск.