Сенегал прервал 21-матчевую серию без побед африканских команд над южноамериканскими

Сборная Сенегала добилась победы над Эквадором в третьем туре группового раунда финальной части чемпионата мира, обеспечив себе участие в плей-офф. Помимо этого, африканцы прервали неприятную для своего континента серию - команды из Африки не могли выиграть у представителя Южной Америки в рамках чемпионатов мира аж с 1990 года, когда это удалось Камеруну в игре с Колумбией в рамках 1/8 финала турнира.

В общей сложности за это время состоялись 21 матч, в которых африканские команды проиграли семнадцать и лишь четыре раза сыграли вничью с командами из Южной Америки.