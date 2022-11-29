Орещук не верит, что футболисты, участвующие в чемпионате мира, согласятся на переезд в Россию

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук сомневается в том, что клубы РПЛ зимой смогут подписать игроков, которые сейчас выступают на чемпионате мира в Катаре.

«Есть много нюансов, может быть, и отстранение тоже. Если нас отстранят полностью и все эти игроки станут свободными агентами, ну и зачем эти переходы?» — приводит слова Орещука Metaratings.

По мнению специалиста, в зимнее трансферное окно клубам из РПЛ стоит обратить внимание на российских игроков и на аренды.

Напомним, весной текущего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех еврокубковых турниров. Чемпионат России возобновится только в марте следующего года.