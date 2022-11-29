Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Gollandiya Нидерланды 7 Senegal Сенегал 6 Ekvador Эквадор 4 Katar Катар 0
Группа B
Angliya Англия 4 Iran Иран 3 SShA США 2 Uels Уэльс 1
Группа C
Polsha Польша 4 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Argentina Аргентина 3 Meksika Мексика 1
Группа D
Franciya Франция 6 Avstraliya Австралия 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1
Группа E
Ispaniya Испания 4 Yaponiya Япония 3 Kosta-Rika Коста-Рика 3 Germaniya Германия 1
Группа F
Horvatiya Хорватия 4 Marokko Марокко 4 Belgiya Бельгия 3 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 6 Shveycariya Швейцария 3 Serbiya Сербия 1 Kamerun Камерун 1
Группа H
Portugaliya Португалия 6 Gana Гана 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Журавель — о матче Эквадор – Сенегал: Была равная игра

29 Ноября 2022 • 20:56 Комментировать
Эквадор
1:2
Сенегал
окончен

Известный комментатор и журналист Тимур Журавель высказался о победе Сенегала над Эквадором (2:1) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира

Журавель сказал «Матч ТВ», что видел только вторую половину игры и, по его мнению, было равное противостояние. При этом эксперт считает, что если бы Сенегал не отыгрался быстро после пропущенного гола, то Эквадор мог бы начать свою тягучую игру и довести дело до нужного результата.

По итогам трех туров чемпионата мира из группы А в следующий раунд вышли сборные Нидерландов (7 очков) и Сенегала (6). Покинули турнир национальные команды Эквадора (4) и Катара (0).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сенегала Сборная Эквадора Тимур Журавель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Эквадор Эквадор
Сенегал Сенегал
1
2
3.00 3.20 2.55
Видео
Окончен
Нидерланды Нидерланды
Катар Катар
2
0
1.35 5.00 10.00
Видео
28 мин
Иран Иран
США США
0
0
3.55 3.40 2.15
Видео
28 мин
Уэльс Уэльс
Англия Англия
0
0
6.00 3.90 1.62
Видео
30.11.22 в 18:00
Тунис Тунис
Франция Франция
15.00 5.40 1.27
Видео
30.11.22 в 18:00
Австралия Австралия
Дания Дания
6.50 3.70 1.62
Видео
30.11.22 в 22:00
Польша Польша
Аргентина Аргентина
5.10 4.10 1.67
Видео
30.11.22 в 22:00
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
Мексика Мексика
7.00 4.00 1.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Ноября
22:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ришарлисон – о Неймаре: «Жду, что он скоро восстановится»
22:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Депай: «Гакпо — фантастический футболист»
22:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кулибали стал лучшим игроком матча Сенегала с Эквадором
22:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Хуже Катара на мундиалях в XXI веке дебютировал только Китай
22:03 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тренер сборной Катара прокомментировал поражение от Нидерландов
21:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Онана: «С другой стороны не было поддержки»
21:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Игроки Сенегала посвятили победу над Эквадором Диопу
21:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Талалаев высказался о неудачной игре Азмуна на чемпионате мира – 2022
21:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тренер сборной Эквадора прокомментировал вылет с ЧМ-2022
21:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Главный тренер Австралии - о ЧМ-2022: «После этого мне понадобится перерыв»
21:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ван Галь прокомментировал выход в плей-офф ЧМ-2022
21:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Журавель оценит: Президент ФИФА посетил два матча ЧМ-22, проходивших параллельно
21:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Уэльс - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
21:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Иран - США: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 2
21:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Главный тренер Австралии: «Никогда в жизни не тренировал на ничью»
Все новости
Рекомендуем