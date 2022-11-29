Журавель — о матче Эквадор – Сенегал: Была равная игра

Известный комментатор и журналист Тимур Журавель высказался о победе Сенегала над Эквадором (2:1) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира

Журавель сказал «Матч ТВ», что видел только вторую половину игры и, по его мнению, было равное противостояние. При этом эксперт считает, что если бы Сенегал не отыгрался быстро после пропущенного гола, то Эквадор мог бы начать свою тягучую игру и довести дело до нужного результата.

По итогам трех туров чемпионата мира из группы А в следующий раунд вышли сборные Нидерландов (7 очков) и Сенегала (6). Покинули турнир национальные команды Эквадора (4) и Катара (0).