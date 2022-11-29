Кулибали рассказал о важности Мане для сборной Сенегала

Капитан сенегальской национальной команды Калиду Кулибали высказался о важности Садио Мане, пропускающего катарский чемпионат мира.

«Без Мане нам было тяжелее. Нам нужно было больше, чем прежде, доказывать, что мы команда. Садио наша звезда, человек-символ. Нам пришлось работать ещё больше, и каждый внёс свой вклад в общий успех», — цитирует защитника лондонского «Челси» ESPN. Калиду также отметил, что Сенегал всегда был единой нацией.

Напомним, что победа над Эквадором со счётом 2:1 в последней встрече группы А позволила чемпионам Африки выйти в плей-офф катарского мундиаля.