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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кулибали рассказал о важности Мане для сборной Сенегала

29 Ноября 2022 • 22:53 Комментировать
Эквадор
1:2
Сенегал
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Капитан сенегальской национальной команды Калиду Кулибали высказался о важности Садио Мане, пропускающего катарский чемпионат мира.

«Без Мане нам было тяжелее. Нам нужно было больше, чем прежде, доказывать, что мы команда. Садио наша звезда, человек-символ. Нам пришлось работать ещё больше, и каждый внёс свой вклад в общий успех», — цитирует защитника лондонского «Челси» ESPN. Калиду также отметил, что Сенегал всегда был единой нацией.

Напомним, что победа над Эквадором со счётом 2:1 в последней встрече группы А позволила чемпионам Африки выйти в плей-офф катарского мундиаля.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сенегала Садио Мане Калиду Кулибали
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