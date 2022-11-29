​Валенсия – в основе: Эквадор и Сенегал назвали составы

В третьем туре группового этапа чемпионата мира сыграют сборные Эквадора и Сенегала.

Эквадорская сборная выйдет на поле в следующем составе: Галиндес, Франко, Торрес, Инкапье, Пресиадо, Эступиньян, Груэсо, Кайседо, Плата, Эстрада, Валенсия.

Как видим, Эннер Валенсия выйдет на поле с первых минут, несмотря на травму, из-за которой его заменили в прошлой игре. Валенсия и Килиан Мбаппе лидируют в рейтинге бомбардиров чемпионат мира, забив по три гола.

Сборная Сенегала, в свою очередь, выйдет на игру в таком составе: Менди, Сабали, Кулибали, Диалло, Якобс, Исмаила Сарр, Ндиайе, Идрисса Гуэйе, Папе Гуйе, Диа, Сисс.

Матч Эквадор – Сенегал стартует в 18:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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