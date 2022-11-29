Черчесов: «Мне и Эквадор, и Сенегал понравились»

Бывший наставник национальной команды России Станислав Черчесов высказался о сборных группы A чемпионата мира – 2022 в Катаре.

«Мне и Эквадор, и Сенегал понравились. Эквадор вообще организованная команда, в Сенегале много игроков из-за границы», - цитирует Черчесова «Матч ТВ».

В то же время российский тренер отметил, что за прошедшие два тура на него не произвела положительного впечатления сборная Нидерландов.

В данный момент в группе A проходят решающие матчи за право на выход в плей-офф турнира.

На нашем сайте вы можете в прямом эфире наблюдать и за поединком Эквадор – Сенегал, и за сражением Нидерланды – Катар.