Кулибали рассказал, кому посвятил победу над Эквадором

Защитник сборной Сенегала Калиду Кулибали высказался о своем победном голе в поединке против Эквадора в третьем туре группового этапа чемпионата мира – 2022. Африканцы выиграли со счетом 2:1 и пробились в плей-офф турнира.

«Мы безумно счастливы. Это победа для Садио Мане и Папа Буба Диопа. Сегодня была вторая годовщина смерти Диопа. Команда хотела сделать что-то особенное для его близких», - поведал капитан сборной Сенегала во время послематчевого интервью журналистам.

Сенегал финишировал на втором месте в своей группе, уступив первую строчку Нидерландам. В 1/8 финала африканцы встретятся со сборной Англии.