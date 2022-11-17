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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мане не примет участия на ЧМ-2022 официально

17 Ноября 2022 • 22:17 Комментировать (1)
Эквадор
...
Сенегал
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29.11 18:00

Нападающий сборной Сенегала Садио Мане не примет участия на чемпионате мира – 2022 из-за травмы. Об этом сообщает L'Equipe со ссылкой на официальные источники сборной страны.

Несмотря на травму, полученную в ходе поединка 14 тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Вердером» (6:1), футболист всё же был включен в окончательную заявку на турнир в Катаре. В команде верили в то, что игрок сможет выйти на поле в более поздних матчах соревнования.

На групповом этапе сборной Сенегала будут противостоять национальные команды Нидерландов, Катара и Эквадора. Заключительный матч этой стадии для сборной состоится 29 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сенегала Чм-2022 Садио Мане травмы
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ЭКВАДОР СЕНЕГАЛ
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Комментарии (1)
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честер
17 Ноября 2022 в 23:04
Мане: просто мои болельщики из нигерии очень хотели меня видеть в Баварии...
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