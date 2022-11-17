Нападающий сборной Сенегала Садио Мане не примет участия на чемпионате мира – 2022 из-за травмы. Об этом сообщает L'Equipe со ссылкой на официальные источники сборной страны.

Несмотря на травму, полученную в ходе поединка 14 тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Вердером» (6:1), футболист всё же был включен в окончательную заявку на турнир в Катаре. В команде верили в то, что игрок сможет выйти на поле в более поздних матчах соревнования.

На групповом этапе сборной Сенегала будут противостоять национальные команды Нидерландов, Катара и Эквадора. Заключительный матч этой стадии для сборной состоится 29 ноября.