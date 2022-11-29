Мойсес Кайседо установил рекорд сборной Эквадора

Сборная Эквадора проиграла в третьем туре группового раунда команде из Сенегала, потеряв шансы на продолжение борьбы в главном футбольном форуме планеты. Это очень огорчило молодого футболиста южноамериканской сборной Мойсеса Кайседо, которого долго утешали партнеры.

Кайседо сделал все зависящее, он забил, но это не помогло. Тем не менее, Кайседо стал самым молодым автором гола за Эквадор на чемпионатах мира в возрасте 21 года 27 дней, а также он прервал серию Эннера Валенсии, который забил шесть мячей кряду за свою сборную на чемпионате мира.

Седьмой мяч сделал бы Валенсию единоличным обладателем рекорда, но вместо этого забил Кайседо.