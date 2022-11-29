​Игрокам сборной Эквадора пришлось утешать Кайседо после вылета

Сборная Эквадора не смогла преодолеть групповой барьер на чемпионате мира. «Трёхцветным» в последнем туре было достаточно не проиграть Сенегалу, но они уступили со счётом 1:2 и вылетели.

Полузащитник эквадорской сборной Мойсес Кайседо очень болезненно воспринял это поражение. После финального свистка представитель «Брайтона» упал на газон и долго не вставал. Несколько партнёров подбежали к Кайседо и пытались поднять его, что удалось не сразу – насколько огорчённым был игрок.

Ранее появилась информация о том, что Мойсес Кайседо находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».