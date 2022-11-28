Ван Галь: «Мы не хотим рисковать Депаем»

Рулевой сборной Нидерландов Луи ван Галь ответил на вопрос о готовности Мемфиса Депая к следующему матчу.

В поединке заключительного тура групповой стадии «оранжевые» встретятся со сборной Катара. Матч состоится 29 ноября.

«Мы не хотим рисковать Мемфисом и не собираемся форсировать его возвращение, – рассказывает ван Галь на предматчевой пресс-конференции. – Мы предпочитаем, чтобы он стал чемпионом мира. Сейчас делается всё возможное для того, чтобы Депай был как можно лучше готов к следующей игре, и уже перед матчем я решу, сколько игровых минут он получит. Самое главное для меня – выпускать игроков, которые готовы показывать свой максимум», – заявил главный тренер сборной Нидерландов.