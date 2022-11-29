​Катар – лишь четвёртая в истории команда из первой корзины без побед в группе на ЧМ

Сборная Катара плохо выступила на домашнем чемпионате мира. Команда заняла последнее место в группе А, не набрав ни одного очка. Матчи против Эквадора, Сенегала и Нидерландов были проиграны с результатами 0:2, 1:3 и 0:2 соответственно.

Во время жеребьёвки финальной части чемпионата мира сборная Катара как хозяин мундиаля была посеяна в первую корзину. Катарцы стали только четвёртой командой из первой корзины, которой не удалось выиграть ни одного матча в группе. Ранее этим отмечались сборные Уругвая (1974), Франции (2002) и Италии (2010). Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Мартин Алексис-Тамайо, более известный как мистер Чип.