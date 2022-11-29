Сборная Катара установила антирекорд ЧМ для хозяев по количеству пропущенных голов

Сборная Катара завершила свои выступления в домашнем чемпионате мира, проиграв и третий матч - на сей раз Нидерландам, со счетом 0:2. Ранее катарцы проиграли Эквадору и Сенегалу, а в общей сложности пропустили во всех этих матчах семь голов. Два забил Эвадор, три записала на свой счет сборная Сенегала, еще два добавили представители Нидерландов.

Как выяснилось, ранее страна-хозяйка чемпионата мира не получала столь большое количество голов в свои ворота в рамках группового этапа чемпионата мира. Так что Катар, к сожалению, установил антирекорд.

Что до Нидерландов, то «Оранье» проходят в плей-офф с первого места - в рекордный девятый раз.