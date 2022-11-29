Нидерланды выходили из группы на каждом из своих девяти чемпионатов мира

Сборная Нидерландов выходила из группы на каждом из своих девяти чемпионатов мира. Это лучший 100% результат за всю историю проведения мундиалей, сообщает Opta.

Сегодня вечером команда Нидерландов обыграла аутсайдера группы А – сборную Катара (2:0). Победа позволила «оранжевым» финишировать в квартете на первом месте. До этого они обыграли сборную Сенегала в первом туре (2:0), а во втором туре сыграли вничью с командой Эквадора – 1:1. Теперь подопечные Луи ван Галя встретятся со вторым местом группы В.

В параллельной встрече, напомним, встречались команды Сенегала и Эквадора. Победа улыбнулась африканской команде, которая встретится с первым местом квартета В.