«Барселона» готова побороться за Гакпо

«Барселона» проявляет интерес к нападающему ПСВ и сборной Нидерландов Коди Гакпо, сообщает El Nacional.

По информации источника, руководство испанского клуба следит за выступлениями 23-летнего вингера на чемпионате мира в Катаре, и будет готово сделать предложение о трансфере нидерландского футболиста.

Ранее сообщалось, что интерес к Гакпо также проявляют «Манчестер Юнайтед» и мюнхенская «Бавария».

Действующий контракт нападающего с ПСВ рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Гакпо в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне вингер провёл в составе своей нынешней команды 23 матча, забив в них 13 голов и отдав 17 результативных передач.