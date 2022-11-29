Ван Дейк: «Мы должны были сыграть лучше»

Защитник сборной Нидерландов Виргил ван Дейк прокомментировал победу «оранжевых» над аутсайдером группы.

«Мы могли создать больше моментов и чувствуем, что должны были сыграть лучше. Но главное, сохранили ворота сухими и заняли первое место в группе. Может быть, этот урок сделает нас сильнее сейчас, когда стартуют матчи на выбывание», - цитирует защитника Foot Mercato.

29 ноября сборная Нидерландов обыграла хозяев мундиаля – сборную Катара. Голами отметились Коди Гакпо и Френки де Йонг.

В плей-офф команда Нидерландов сыграет со вторым местом в группе В. Прямо сейчас в этой группе сборная Ирана встречается с командой США, а сборная Англии играет с соседями из Уэльса. Следите за ходом матчей в режиме онлайн на портале Liveresult.ru.