Де Йонг удвоил счёт в матче со сборной Катара

Во вторник стартовали матчи третьего тура чемпионата мира. Сборная Нидерландов продолжает измываться над обороной совершенно не готового к соревнованиям коллектива из Катара. В самом начале второго тайма европейцы снова расписались в чужих воротах. Последовал навес в штрафную, и после срезки от защитника Мемфис Депай расстреливал голкипера катарской команды, тот справился, а вот против добивания Френки де Йонга у него не было шансов. Счет стал 2:0.

В турнирной таблице Нидерланды лидируют с 7 очками в активе, на один балл меньше у сборной Сенегала, у Эквадора 4 очка, и Катар без зачетных пунктов.