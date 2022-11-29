Хуже Катара на мундиалях в XXI веке дебютировал только Китай

Хуже сборной Катара на мундиалях в XXI веке дебютировала только сборная Китая. В 2002 году китайцы впервые выступали на чемпионате мира и проиграли все игры в группе с общим счётом 0:9, не забив даже гола в ворота соперников.

Команда Катара выступила на домашнем мундиале чуточку лучше и один гол (в ворота сборной Сенегала) всё же забила.

Кстати, лучше всех на чемпионатах мира в нынешнем веке дебютировали сборные Сенегала (2002 год) и Украины (2006 год). Обе дошли до четвертьфинала.

Сегодня вечером сборная Катара встретилась с командой Нидерландов и уступила – 0:2. Выступление в группе А катарцы завершили на последнем месте с нулём очков, одним забитым и семью пропущенными голами.