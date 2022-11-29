Гакпо - четвёртый игрок Нидерландов, забивший в трёх подряд матчах чемпионата мира

Сборная Нидерландов сражается с Катаром в последнем туре группового раунда финальной части чемпионата мира. Счёт в это игре был открыт в середине первого тайма, гол записал на свой счет Коди Гакпо - форвард «Оранье» отличился уже в третьем матче кряду на чемпионате мира. Он стал четвертым представителем сборной Нидерландов, который забил в трех матчах кряду после того, как в 1974 это сделал Йохан Неескенс, в 1994 Деннис Бергкамп, а в 2010 Уэсли Снейдер.

Следить за событиями игры между сборными Нидерландов и Катара в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.