Нидерланды и Сенегал вышли в плей-офф ЧМ-2022

Стали известны первые участники плей-офф чемпионата мира в Катаре по итогам матчей группы А.

Первое место в квартете заняла сборная Нидерландов, набравшая семь очков с двумя победами над Сенегалом и Катаром. Именно подопечные Луи ван Гала начнут плей-офф мундиаля против второго места группы В в субботу, 3 декабря.

Вторую путёвку завоевала национальная команда Сенегала, драматично обыгравшая в очном поединке за место в следующем раунде Эквадор. Чемпионы Африки выиграли со счётом 2:1, набрав шесть баллов, выйдя в плей-офф впервые с 2002 года.

Отметим и Катар, который стал худшим хозяином в истории чемпионатов мира, не набрав очков и забив один гол при семи пропущенных, переписав также множество антирекордов для принимающей мундиаль страны.