Сборная Катара - первая хозяйка чемпионата мира, проигравшая все свои матчи

Сборная Катара завершила свои выступления в домашнем чемпионате мира, проиграв и третий матч - на сей раз Нидерландам, со счетом 0:2. Ранее катарцы проиграли Эквадору и Сенегалу - и оказались, таким образом, первой сборной-хозяйкой чемпионата мира, которая проиграла все свои матчи.

Ранее уже случалось так, что хозяева чемпионата мира не проходили дальше группового раунда, в частности, с Южной Африкой в 2010 году, но там южноафриканцы хотя бы набрали четыре очка, опередив в своей группе не кого-нибудь, а вице-чемпионов мира французов.

Что до Нидерландов, то «Оранье» проходят в плей-офф с первого места - в рекордный девятый раз.