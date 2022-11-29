Черевченко: «Катар постарается во встрече с Нидерландами набрать хотя бы одно очко»

Экс-наставник «Химок» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от первого игрового дня 3-го тура чемпионата мира – 2022.

«Я ожидаю упорную борьбу во всех четырех [матчах]. Даже хозяева чемпионата Катар постараются во встрече с Нидерландами набрать хотя бы одно очко», — цитирует Черевченко Vprognoze.

Сегодня, 29 ноября, в 18:00 по московскому времени Эквадор сыграет против Сенегала, а Нидерланды — против Катара. В следующий игровой слот (22:00 по мск) Иран встретится с США, а Уэльс проведет матч с Англией. За прямыми текстовыми трансляциями всех игр можно будет следить на портале LiveResult.