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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ван Галь: «Не думал, что Хави сможет стать тренером из-за его характера»

26 Ноября 2022 • 11:48 Комментировать
Нидерланды
...
Катар
1 1.32 X 5.20 2 10.00
29.11 18:00

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь оценил личностный рост своего бывшего подопечного по каталонской «Барселоне» Хави Эрнандеса, который ныне сам возглавляет «сине-гранатовых», помогая команде лидировать в чемпионате Испании.

«Хави разбирался в футболе, но я не ожидал, что он станет тренером из-за его характера. Тем не менее, он сильно вырос и повзрослел. Я очень горжусь этим», – сказал ван Галь на пресс-конференции.

Напомним, что «Барселона» в нынешнем сезоне не смогла выйти из группы в Лиге чемпионов, хотя в Ла Лиге команда лидирует с отрывом в два очка от мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Луи Ван Галь Хави Эрнандес сборная Нидерландов
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