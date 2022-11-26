Ван Галь: «Не думал, что Хави сможет стать тренером из-за его характера»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь оценил личностный рост своего бывшего подопечного по каталонской «Барселоне» Хави Эрнандеса, который ныне сам возглавляет «сине-гранатовых», помогая команде лидировать в чемпионате Испании.

«Хави разбирался в футболе, но я не ожидал, что он станет тренером из-за его характера. Тем не менее, он сильно вырос и повзрослел. Я очень горжусь этим», – сказал ван Галь на пресс-конференции.

Напомним, что «Барселона» в нынешнем сезоне не смогла выйти из группы в Лиге чемпионов, хотя в Ла Лиге команда лидирует с отрывом в два очка от мадридского «Реала».