Депай: «Я способен переворачивать ход матчей в любом состоянии»

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай верит в свои силы на чемпионате мира.

Футболист «Барселоны» подошёл к катарскому мундиалю не в лучших кондициях, долгое время не появляясь на поле перед началом турнира.

«Физически я чувствую себя хорошо. Готовность и форма – понятия относительные, и я в любом случае могу перевернуть ход матча или решить его судьбу забитым голом, когда появляюсь на поле. К счастью, в нашем составе много талантливых игроков – например, Коди Гакпо», – заявил в интервью Telegraaf 28-летний футболист.

Мемфис Депай появился на замену в обоих матчах группового этапа ЧМ-2022.