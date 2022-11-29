Гакпо сравнялся с Кройфом по числу голов на чемпионатах мира

Молодой вингер сборной Нидерландов Коди Гакпо установил несколько достижений после забитого гола в ворота Катара в третьем матче ЧМ-2022.

Нападающий ПСВ стал автором трёх мячей, что позволило ему сравняться по числу голов с великим Йоханом Кройфом, который принимал участие только в турнире 1974 года в Западной Германии. Отметим, что Гакпо забил все свои мячи в разных играх катарского мундиаля, отличившись разными частями тела: головой, левой и правой ногой.

К середине второго тайма Нидерландыуверенно ведут у хозяев чемпионата мира - 2022 со счётом 2:0.