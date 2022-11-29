Ван Галь — рекордсмен чемпионатов мира по числу игр без поражений

Победа над Катаром в последнем групповом матче чемпионата мира позволила Луи ван Галю стать рекордсменом мундиалей.

Знаменитый тренер установил лучший показатель по серии игр без поражений в рамках главного международного турнира. Наставник нидерландской команды продлил число встреч до десяти, превзойдя достижение тренера сборной Италии Витторио Поццо, выигравшего золотые медали чемпионатов мира в 1934 и 1938 годах.

Предыдущие семь поединков ван Гала были в рамках мундиаля в Бразилии восемь лет назад, на котором, несмотря на отсутствие поражений, Нидерланды заняли третье место.

По итогам групповой стадии катарского ЧМ-2022 «оранжевые» выиграли группу А, набрав семь очков.