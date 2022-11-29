Депай: «Гакпо — фантастический футболист»

Один из лидеров нидерландской сборной Мемфис Депай высказался о Коди Гакпо на фоне его выступления на катарском чемпионате мира.

«Гакпо — фантастический футболист. Он уверенно действует перед воротами и имеет все качества, нужные для этой команды. Здорово, что он опять забил. Надеюсь, Коди продолжит в том же духе», — приводит слова игрока каталонской «Барселоны» издание Voetbal International.

Мемфис считает, что в коллективе могут быть довольны исходом первого этапа мундиаля, отметив, что групповая стадия получилась непростой. Также Депай рассказал, что чувствует себя готовым к полной игре в раунде навылет.

Напомним, что Нидерланды обыграли Катар в последнем туре со счётом 2:0, выйдя в плей-офф с первого места группы А.