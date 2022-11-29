В заключительном туре группового этапа чемпионата мира играют сборные Нидерландов и Катара. Примерно в средине первого тайма «оранжевые» открыли счёт усилиями Коди Гакпо – нападающий догнал по количеству голов на этом мундиале Килиана Мбаппе и Эннера Валенсию.

Как сообщает Squawka, Коди Гакпо вошёл в историю сборной Нидерландов. Ранее ни одному футболисту команды не удавалось забить в трёх своих первых матчах на чемпионате мира.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче сборных Нидерландов и Катара во всех подробностях можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.