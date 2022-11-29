Де Йонг повторил любопытное достижение почти полувековой давности

Сборная Нидерландов прекрасно провела групповой этап финальной части чемпионата мира, в третьем туре «Оранье» обыграли со счетом 2:0 хозяев турнира, катарцев, и обеспечили себе место в плей-офф. Своего соперника там «оранжевые» узнают чуть позже.

Второй гол в этом матче забил полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг. Любой любитель футбола достаточно легко вспомнит еще двоих его однофамильцев как минимум, это также выступавший за «Барсу» Люк де Йонг, а также уже недавно упомянутый Найджел де Йонг, и вообще, фамилия де Йонг считается в Нидерландах самой популярной, сродни российской «Иванов».

Но при этом игрок с фамилией де Йонг лишь во второй раз забивает на чемпионате мира - в первый раз это сделал Тео де Йонг в 1974 году в ворота болгарской сборной.