Кирьяков оценил перспективы сборной Нидерландов на чемпионате мира

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков дал комментарий по поводу матча третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Катара и Нидерландов.

Отметим, что сборная Катара уже потеряла шансы на выход в 1/8 финала чемпионата мира, а Нидерланды почти оформили билет туда.

«Поставлю на победу «оранжевых», хотя они, честно говоря, не произвели на меня сильного впечатления. Из группы-то выйдут, а дальше с такой игрой им будет сложно рассчитывать на что-то серьезное», - высказался Кирьяков для «Плеймейкера».

Матч сборных Нидерландов и Катара стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.