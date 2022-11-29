Классен признан лучшим игроком матча против Катара на ЧМ-2022

Назван лучший футболист матча третьего тура катарского чемпионата мира между Нидерландами и хозяевами турнира.

Им был признан полузащитник «оранжевых» Дэви Классен, записавший на свой счёт результативную передачу на первый гол, автором которого стал Коди Гакпо на 26-й минуте.

Напомним, что европейцы выиграли со счётом 2:0, заняв первое место в группе А и уверенно выйдя в плей-офф чемпионата мира - 2022. Сам Классен уже ранее отличался результативным действием в Катаре, забив мяч в ворота Сенегала в первом туре.